Бывший премьер Украины Николай Азаров, покинувший страну в 2014 году, заявил, что пока не собирается возвращаться на родину. Об этом 29 декабря он рассказал во время пресс-конференции, которая транслировалась онлайн

«Сейчас вопрос о моем возвращении не стоит. Но если такие условия (которые позволят ему приехать на Украину. — Ред.) будут созданы, то смогу вернуться. Пока против меня, к сожалению, продолжает существовать фиктивное дело. Оно ведется почти 7 лет. Европейский союз, кстати, отметил, что не может так долго тянуться дело. Они должны иметь разумную продолжительность, как указано в решении суда», — сказал бывший премьер.

Каждый год теряем по Полтаве: Азаров рассказал о масштабной убыли населения на Украине © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Санкции в отношении политиков из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича действуют с 2014 года. Их счета были заморожены, поскольку в Брюсселе членов команды бывшего президента заподозрили в злоупотреблении полномочиями. Против Азарова также ввели санкции. В марте 2020 года Совет ЕС принял решение о снятии санкций с Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого. На прошлой неделе суд Европейского союза признал их незаконными, отменив решение об их наложении. В решении суда говорится, что Совет Евросоюза не проконтролировал обеспечение соблюдения украинской судебной системой права Азарова на защиту и права на эффективную судебную защиту в уголовном процессе.