«Сейчас вопрос о моем возвращении не стоит. Но если такие условия (которые позволят ему приехать на Украину. — Ред.) будут созданы, то смогу вернуться. Пока против меня, к сожалению, продолжает существовать фиктивное дело. Оно ведется почти 7 лет. Европейский союз, кстати, отметил, что не может так долго тянуться дело. Они должны иметь разумную продолжительность, как указано в решении суда», — сказал бывший премьер.
Николай Азаров был главой украинского правительства с 2010 по 2014 год. Во время событий на Майдане он был вынужден подать в отставку с целью создания дополнительных возможностей для общественно-политического компромисса. Впоследствии ему пришлось уехать в Россию.
Санкции в отношении политиков из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича действуют с 2014 года. Их счета были заморожены, поскольку в Брюсселе членов команды бывшего президента заподозрили в злоупотреблении полномочиями. Против Азарова также ввели санкции. В марте 2020 года Совет ЕС принял решение о снятии санкций с Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого. На прошлой неделе суд Европейского союза признал их незаконными, отменив решение об их наложении. В решении суда говорится, что Совет Евросоюза не проконтролировал обеспечение соблюдения украинской судебной системой права Азарова на защиту и права на эффективную судебную защиту в уголовном процессе.