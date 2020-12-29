Гигантская медицинская маска с надписями появилась в центре Киева на Контрактовой площади. Об этом 29 декабря сообщается на странице представительства Международной организации по миграции в Facebook

«Смотрите: мы сделали самую большую в Украине медицинскую маску! Хотя, по правде говоря, цель этой арт-инсталляции — не задать рекорд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что маску установили в рамках акции, чтобы напомнить о важности психического здоровья в условиях СOVID-19. Среди надписей на маске — «Долго еще бояться?», «Неужели потеряю работу?», «Боюсь за родителей», «Хоть бы не заболеть» и т. п.

Странная маска: украинский пенсионер обманул систему — видео © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Однако 24 декабря после стремительного падения, которое связывают с эффективностью карантина выходного дня, заболеваемость снова резко выросла до 11 тысяч человек в сутки. 28 декабря зафиксировали рекордно низкие с 6 октября показатели заболеваемости.

Кабинет министров ранее ввел жесткий карантин, который будет действовать на Украине с 8 по 24 января. При этом в ночь с 31 декабря на 1 января ресторанам и кафе разрешена работа до 7 утра.

Вакцинация от коронавируса на Украине еще не началась, но уже разработан план иммунизации населения. Первые партии вакцины в стране ожидают в начале 2021 года, а первые прививки от COVID украинцы могут получить в феврале.