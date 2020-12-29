Правоохранители предупредили заказное убийство двух человек в Киеве. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины на своем сайте

Отмечается, что заказчиком был житель одного из сел Броварского района Киевской области, депутат 8-го созыва поселкового совета. Киллер должен был ликвидировать его оппонентов, с которыми сложились неприязненные отношения — 47-летнего односельчанина и 39-летнего жителя соседнего села.

В Полтаве подросток убил мужчину и записал это на видео © CC0, Pixabay

Ему готовятся вручить подозрения по факту организации покушения на заказное убийство, которое является неоконченным по причинам, не зависящим от воли лица (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115), и приготовления к совершению умышленного убийства человека на заказ (ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.