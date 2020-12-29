Ранее, во время парада победы в Баку, Ильхам Алиев заявил о том, что Зангезур, нынешняя Сюникская область Армении, Гёйча (Севан), Иреван (Ереван) — это исторические земли Азербайджана.
Мамедзаде пояснила, что Алиев, делая такие заявления, опирается на некие исторические документы.
По ее словам, в армянских политических кругах все еще превалируют реваншистские настроения и этим продиктован «месседж» главы Азербайджана.
«Азербайджан восстанавливает территориальную целостность государства в международно признанных границах… Этот месседж президента был нацелен на то, чтобы армянская аудитория перестала мыслить реваншистскими категориями», — заявила политолог.
При этом Азербайджан ориентирован на нормализацию отношений с Арменией, заключила Мамедзаде.
Полностью интервью можно прочитать здесь.