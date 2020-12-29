Слова президента Азербайджана Ильхама Алиева об «исторических землях Азербайджана» на территориях нынешней Армении имели целью «остудить реваншистские настроения» в Армении. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказала заместитель генерального директора агентства Trend (Азербайджан) политолог Гюльнара Мамедзаде

Ранее, во время парада победы в Баку, Ильхам Алиев заявил о том, что Зангезур, нынешняя Сюникская область Армении, Гёйча (Севан), Иреван (Ереван) — это исторические земли Азербайджана.

Сонный паралич Армении. Азербайджан продолжает забирать территории © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

По ее словам, в армянских политических кругах все еще превалируют реваншистские настроения и этим продиктован «месседж» главы Азербайджана.

«Азербайджан восстанавливает территориальную целостность государства в международно признанных границах… Этот месседж президента был нацелен на то, чтобы армянская аудитория перестала мыслить реваншистскими категориями», — заявила политолог.

При этом Азербайджан ориентирован на нормализацию отношений с Арменией, заключила Мамедзаде.

Полностью интервью можно прочитать здесь.