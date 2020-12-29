В Кремле хотели бы нормализовать отношения с Киевом, но пока не видят соответствующей политической воли президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 29 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

Песков: Украина нарушила договоренности, выдвинув условия реализации «формулы Штайнмайера» © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Он подчеркнул, что «для разговора на высшем уровне как минимум должны созреть предпосылки».

«Еще раз повторяю, сам президент Путин неоднократно говорил, что мы заинтересованы в нормализации отношений со всеми нашими соседями, в том числе и с Украиной», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Украина не выполняет Минские соглашения. С приходом к власти администрации Владимира Зеленского в стране мало что изменилось. Киев по-прежнему не готов вносить изменения в Конституцию и предоставлять особый статус Донбассу, настаивает на передаче ему контроля за участком границы с РФ, хотя это должно произойти только после выборов, а также требует разоружения Народной милиции республик и ликвидации самих ДНР и ЛНР.