«Пока мы не видим и не слышим какой-то политической воли к нормализации наших двухсторонних отношений, чего мы бы хотели. Это первое. И второе: мы пока, к сожалению, не видим никакой политической воли к реализации минских договоренностей и парижских договоренностей», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что «для разговора на высшем уровне как минимум должны созреть предпосылки».
«Еще раз повторяю, сам президент Путин неоднократно говорил, что мы заинтересованы в нормализации отношений со всеми нашими соседями, в том числе и с Украиной», — добавил пресс-секретарь президента РФ.
Украина не выполняет Минские соглашения. С приходом к власти администрации Владимира Зеленского в стране мало что изменилось. Киев по-прежнему не готов вносить изменения в Конституцию и предоставлять особый статус Донбассу, настаивает на передаче ему контроля за участком границы с РФ, хотя это должно произойти только после выборов, а также требует разоружения Народной милиции республик и ликвидации самих ДНР и ЛНР.