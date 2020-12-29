В результате войны в Карабахе интересы России столкнулись с интересами региональной державы — Турции, и смена соперников с глобальных на региональных становится геополитическим трендом. Об этом директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян рассказал в интервью изданию Украина.ру

Искандарян отметил, что Россия на постсоветском пространстве в последнее время стала соперничать в основном не с глобальными державами, как США, а с региональными странами.

«На западе это Польша, на юго-западе это Румыния, на Южном Кавказе это Турция. В Центральной Азии это Китай. Китай, конечно, держава глобальная, но тем не менее Россия вынуждена наталкиваться на интересы региональных держав», — рассказал политолог.

«Сражаются тысячу лет»: Бортник рассказал, как Турция будет давить на Россию © CC0, Pixabay

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