Искандарян отметил, что Россия на постсоветском пространстве в последнее время стала соперничать в основном не с глобальными державами, как США, а с региональными странами.
«На западе это Польша, на юго-западе это Румыния, на Южном Кавказе это Турция. В Центральной Азии это Китай. Китай, конечно, держава глобальная, но тем не менее Россия вынуждена наталкиваться на интересы региональных держав», — рассказал политолог.
Он добавил, что в сфере безопасности Россия всегда считалась гарантом порядка, который установился после распада СССР. Теперь у стран бывшего СССР при анализе опыта Второй карабахской войны настроения могут меняться, заключил Искандарян.
Полностью интервью можно прочитать здесь.