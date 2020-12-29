Украинский хореограф и победительница пятого сезона «Танцы со звездами» Илона Гвоздева рассказала подписчикам, что лучше всего преподнести своей второй половинке на Новый год. Соответствующий пост артистка выложила в Instagram 29 декабря

«Не знаю, как у вас, но мой супруг никогда не понимал намеки, случайно открытый журнал на нужной странице, фото, пересланное на Viber со словами, мол, «красиво, да?» и так далее можно продолжать бесконечно», — сказала Гвоздева.

Фреймут объяснила украинцам, что в тарелке не все съедобно © Ольга Фреймут/Инстаграм

Так, в топ желаемых предметов попали фотосессии, ювелирные украшения, сертификаты в салоны красоты, духи и косметика, разнообразные гаджеты, нижнее белье и романтический ужин при свечах.

Кухонный инвентарь, абонемент в спортзал или вещи, которыми будет пользоваться вся семья, Гвоздева предложила не рассматривать в качестве презента, единственное исключение — если женщина сама «в лоб» об этом попросила.

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