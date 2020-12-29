Главный редактор телеканала Russia Today, МИА «Россия сегодня» и информационного агентства Sputnik

Маргарита Симоновна Симоньян родилась 6 апреля 1980 года в Краснодаре.

Училась в школе с углубленным изучением английского языка, год провела по обмену в американской семье в Нью-Гэмпшире.

Окончила факультет журналистики Кубанского государственного университета и Школу телевизионного мастерства Владимира Познера.

С февраля 1999 года по январь 2000 года работала корреспондентом телерадиокомпании «Краснодар». С декабря 1999 года освещала боевые действия в Чечне.

С 2000 года — ведущий редактор информационных программ ТРК «Краснодар».

В январе 2000 года за серию военных репортажей награждена премией Союза журналистов Кубани «За профессиональное мужество». В мае 2000 года получила премию II Всероссийского конкурса региональных телерадиокомпаний за репортаж о чеченских детях, отдыхающих в Анапе.

Журналисты РИА Новости и RT приняли приглашение Зеленского — Симоньян © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

С 2002 года работала в составе президентского пула журналистов ВГТРК.

В сентябре 2004 года вела репортажи из Беслана. Награждена за освещение событий в Беслане медалью Минобороны «За укрепление боевого содружества».

С апреля 2005 года, когда был создан телеканал RT (Russia Today), первый российский информационный канал, круглосуточно вещающий на английском языке, Маргарита Симоньян стала его главным редактором.

С 2011 года — член совета директоров Первого канала.

С 2011 года по 2012 год вела еженедельную аналитическую программу «Что происходит?» на канале РЕН ТВ.

Четыре темы, которые не волнуют Маргариту Симоньян © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

В 2013 году вела совместно с Тиной Канделаки программу «Железные леди» на телеканале НТВ.

31 декабря 2013 года генеральный директор информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Кисёлев назначил Маргариту Симоньян главным редактором международного информационного агентства «Россия сегодня».

С 10 ноября 2014 года является также главным редактором информационного агентства Sputnik, входящего в МИА «Россия сегодня».

Nexta украл видеоматериал российских журналистов - Симоньян © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Вице-президент Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ), член Академии российского телевидения.

Награждена орденом Дружбы (2005) и медалью Мовсеса Хоренаци (2010, Армения).

В 2010 году вышла в свет книга Маргариты Симоньян «В Москву!».

В 2013 году вошла в пятерку самых влиятельных женщин России в области медиа по итогам 2012 года.

В 2014 году — лауреат национальной премии «Медиаменеджер России» в номинации «Электронные СМИ» в категории «Телевидение» за успешное завоевание телеканалом RT зарубежной аудитории.

В 2019 году стала сопредседателем рабочей группы генерального совета партии «Единая Россия» по правозащитной деятельности.

С 2012 года — в фактическом браке с режиссёром, продюсером и телеведущим Тиграном Кеосаяном. В семье трое детей.