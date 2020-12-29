Украинское законодательство не позволяет президенту страны отстранять от должности члена суда. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 28 декабря на официальном сайте Конституционного суда Украины (КСУ)

Венедиктова просит Зеленского отстранить главу КСУ Тупицкого © Facebook, КСУ подчеркнули в суде.

Там отметили, что, исходя из конституционного статуса судей и учитывая специфику их назначения различными ветвями государственной власти, положения части третьей статьи 154 УПК Украины не могут быть применены к тем судьям, которые назначались президентом Украины.

«Иначе можно утверждать о неравном правовом статусе судей Конституционного суда Украины и фактически снижении соответствующих гарантий для судей КСУ, что противоречит положениям статьи 149 Конституции Украины», — объяснили в пресс-службе суда.

Накануне главу КСУ вызвали в Офис генерального прокурора для проведения процессуальных действий. Допрос должен был проводиться в уголовном производстве, следствие в котором ведет Управление ГБР по делам Майдана. Дело возбуждено по двум статьям — № 384 («Введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа») и № 386 («Препятствование явке свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения») Уголовного кодекса.

Тупицкий уже заявлял, что уголовное дело против него сфабриковано, и даже не исключил, что у него «найдут поддельный российский паспорт».