«Решение об освобождении судьи Конституционного суда Украины от должности по основаниям, определенным частью второй статьи 149-1 Основного Закона Украины, принимается исключительно Конституционным судом Украины, и ни один другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него», — подчеркнули в суде.
Там отметили, что, исходя из конституционного статуса судей и учитывая специфику их назначения различными ветвями государственной власти, положения части третьей статьи 154 УПК Украины не могут быть применены к тем судьям, которые назначались президентом Украины.
«Иначе можно утверждать о неравном правовом статусе судей Конституционного суда Украины и фактически снижении соответствующих гарантий для судей КСУ, что противоречит положениям статьи 149 Конституции Украины», — объяснили в пресс-службе суда.
Накануне главу КСУ вызвали в Офис генерального прокурора для проведения процессуальных действий. Допрос должен был проводиться в уголовном производстве, следствие в котором ведет Управление ГБР по делам Майдана. Дело возбуждено по двум статьям — № 384 («Введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа») и № 386 («Препятствование явке свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения») Уголовного кодекса.
Тупицкий уже заявлял, что уголовное дело против него сфабриковано, и даже не исключил, что у него «найдут поддельный российский паспорт».