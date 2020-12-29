Виктор Добронравов рассказал, что со своей будущей женой Александрой он познакомился в школе с театрально-музыкальным уклоном, которую оба посещали.
«Мы поняли, что ближе друг друга у нас никого и не стоило бы упускать такую возможность, терять такую близкую связь», — сказал Виктор Добронравов.
В 2010 году пара сыграла свадьбу, сейчас супруги воспитывают двух дочерей. Мужчина заметил, что в семейных отношениях повторяет судьбу отца, ведь отношения родителей научили его тому, что «для дружбы нужно взаимоуважение и терпение».
И действительно, отец актера Федор Добронравов женился лишь единожды в жизни и до сих пор в браке с Ириной Добронравовой, познакомились супруги тоже в школе.
Поэтому Виктор признался, что совсем не понимает людей, сознательно отказывающихся от семьи и детей. Про таких актер сказал так: «55-летний человек, когда-то отказавшийся от продолжения рода, — печальное зрелище».
Ранее издание Украина.ру писало о том, что Добронравов ответил на обвинения сына в избалованности внучек.