Актер и сын звезды сериала «Сваты» Федора Добронравова Виктор в очередном интервью рассказал журналистам о своей личной жизни и семейных отношениях отца. Об этом написал сайт «Дни.ру» 28 декабря

Виктор Добронравов рассказал, что со своей будущей женой Александрой он познакомился в школе с театрально-музыкальным уклоном, которую оба посещали.

«Мы поняли, что ближе друг друга у нас никого и не стоило бы упускать такую возможность, терять такую близкую связь», — сказал Виктор Добронравов.

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И действительно, отец актера Федор Добронравов женился лишь единожды в жизни и до сих пор в браке с Ириной Добронравовой, познакомились супруги тоже в школе.

Поэтому Виктор признался, что совсем не понимает людей, сознательно отказывающихся от семьи и детей. Про таких актер сказал так: «55-летний человек, когда-то отказавшийся от продолжения рода, — печальное зрелище».

Ранее издание Украина.ру писало о том, что Добронравов ответил на обвинения сына в избалованности внучек.