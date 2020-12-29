На крупнейшем горнолыжном курорте Украины Буковеле Ивано-Франковской области цены хоть и указаны в гривнах, но отдыхающие их оценивают именно как европейские. Об этом написал «Типичный Херсон» 29 декабря

«Евроатлантический» и без водки – украинские министры приготовили борщ © CC0, Pixabay

«Цены в Буковеле всегда были на лоха. Это бизнес по-украински: сервис ноль, а цены космос», «Черт бы их побрал!», «Уже давно туристы питаются на парковке, с авто едят котлеты, особенно с мерсов», — прокомментировали ценники курорта пользователи.

Буковель — крупнейший горнолыжный курорт Украины, расположен недалеко от села Поляница в Ивано-Франковской области возле подножья горы Буковель.