Так, согласно прайсу, 250 граммов украинского борща с пампушками или куриного бульона с блинчиками обойдется в 190 гривен (495 рублей).
«Цены в Буковеле всегда были на лоха. Это бизнес по-украински: сервис ноль, а цены космос», «Черт бы их побрал!», «Уже давно туристы питаются на парковке, с авто едят котлеты, особенно с мерсов», — прокомментировали ценники курорта пользователи.
Буковель — крупнейший горнолыжный курорт Украины, расположен недалеко от села Поляница в Ивано-Франковской области возле подножья горы Буковель.