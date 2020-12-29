Еще одну мутацию коронавируса, похожую на обнаруженную ранее в Великобритании, зафиксировали в Италии. Об этом 28 декабря сообщило издание La Repubblica

«Вирус с нами навсегда»: как COVID-19 изменит мир © REUTERS, Edgar Su/File Photo Арнальдо Карузо рассказал, что мутацию выявили случайно на Апеннинах.

Медики наблюдали за пациентом, который повторно заразился коронавирусом. Первое его инфицирование произошло в апреле. В августе и ноябре в результатах пациента снова обнаружили высокие показатели наличия вирусных частиц.

«К нашему удивлению, мы нашли новый вариант коронавируса, похожий на английский штамм, но не идентичный ему», — отметил Карузо.

По предварительным данным, существующие вакцины против коронавируса будут эффективны против итальянского штамма COVID-19.

В середине декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. Предварительный анализ показал, что этот вариант распространяется быстрее, чем известные до сих пор штаммы. Ученые утверждают, что новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, но пока они не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей смертности. Ученые из правительственной консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам считают, что британский вирус-мутант более склонен к заражению детей.