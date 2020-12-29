Иран до сих пор не передал Украине и другим государствам — участникам расследования отчет о крушении сбитого над Тегераном самолета Международных линий Украины. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью ВВС News 28 декабря

Ранее в СМИ появились сообщения, что Иран направил Украине отчет, но, по словам Енина, за него приняли видеоконференцию о технической стороне происшествия.

«Украинской стороне не поступал проект технического отчета, подготовленный Ираном. Он обещает сделать это до конца этого года. Мы слышим эти обещания уже два месяца», — заявил Енин.

Сколько стоит человеческая жизнь? Украина и Иран ведут переговоры о сбитом самолёте МАУ © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Енин пояснил, что окончательный отчет позволит судить о технической исправности самолета, правильности действий пилотов, взаимодействии иранских гражданских специалистов с тегеранского аэропорта и военных, которые отвечали за ПВО, и т.п.

На основании отчета можно будет говорить о компенсациях и привлечении виновных к ответственности, подчеркнул представитель МИД. Пока обещания Ирана остались на бумаге, заявил он.

Авиакатастрофа Boeing 737 под Тегераном произошла 8 января 2020 года. На борту находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Иранские власти признали, что украинский самолет был сбит их ракетами «в результате непреднамеренной человеческой ошибки».

Ранее Енин заявил, что Иран отозвал предложение по выплате компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе.