По его словам, чтобы выйти из ситуации с COVID-19, в стране необходимо начать вакцинацию. Политик считает, что власти Украины «обязаны вернуться к российской вакцине».
«Если мы всем говорим, что мы российскую вакцину не берем, а нам на Западе ее просто не дают, значит, это спланированная операция по уничтожению украинского народа», — сказал депутат.
Российская сторона выражала готовность поставлять вакцину от коронавируса «Спутник V» на Украину и делать ее на территории этой страны. Такую перспективу обсудили директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, депутат Верховной Рады Виктор Медведчук и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Однако премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что в настоящий момент речь о закупке российской вакцины не идет.