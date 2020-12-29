Отказ властей Украины от российской вакцины от коронавируса «Спутник V» является спланированным уничтожением народа. Об этом 28 декабря заявил депутат Верховной Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире «112 Украина»

Молчанов рассказал, каким образом российская вакцина попадет на рынок Украины © Facebook, Денис Жарких

«Если мы всем говорим, что мы российскую вакцину не берем, а нам на Западе ее просто не дают, значит, это спланированная операция по уничтожению украинского народа», — сказал депутат.

Российская сторона выражала готовность поставлять вакцину от коронавируса «Спутник V» на Украину и делать ее на территории этой страны. Такую перспективу обсудили директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, депутат Верховной Рады Виктор Медведчук и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Однако премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что в настоящий момент речь о закупке российской вакцины не идет.