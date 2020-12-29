Фракция Верховной Рады Украины «Голос» сменила главу: место Сергея Рахманина занял Ярослав Железняк. Об этом 28 декабря сообщили на сайте политсилы

«Голос» хочет объединиться с партией Порошенко, но при одном условии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Сам Рахманин заявил, что теперь у него будет больше времени для законотворческой работы.

«Председательство во фракции не является пожизненной привилегией или пожизненным заключением. Ротация руководства является не только нормальным, но и необходимым процессом для молодой политической силы, где есть достаточное количество ярких, самодостаточных личностей… Время, освобожденное от выполнения организационных функций, позволит больше сосредоточиться на продуктивной законотворческой работе», — отметил старый глава фракции.

Железняк официально вступит в свои полномочия после объявления на пленарном заседании в Верховной Раде.