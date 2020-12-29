«Фракция партии "Голос" в Верховной Раде на своем заседании 28 декабря приняла решение о ротации в должности председателя фракции, удовлетворив заявление Сергея Рахманина. Новым председателем фракции избран Ярослав Железняк», — говорится в материале.
Сам Рахманин заявил, что теперь у него будет больше времени для законотворческой работы.
«Председательство во фракции не является пожизненной привилегией или пожизненным заключением. Ротация руководства является не только нормальным, но и необходимым процессом для молодой политической силы, где есть достаточное количество ярких, самодостаточных личностей… Время, освобожденное от выполнения организационных функций, позволит больше сосредоточиться на продуктивной законотворческой работе», — отметил старый глава фракции.
Железняк официально вступит в свои полномочия после объявления на пленарном заседании в Верховной Раде.