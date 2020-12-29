Министерство иностранных дел Украины проедает большие деньги и не устанавливает связи с Россией. Об этом 28 декабря заявил депутат Верховной Рады, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире «112 Украина»

Разрывают все связи. Азаров сказал, зачем Россия и Украина нужны друг другу © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

По его словам, вместо контактов с соседними государствами МИД «летает куда-то на Запад».

«Они думают, (избранный президент США Джо) Байден пришел, сейчас он их сделает прямо президентами. Подождите, Байдену еще без вас дел хватает», — добавил депутат.

На днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин регулярно контактирует с представителями различных украинских партий и прекрасно осведомлен о том, что происходит на Украине. В частности, такой контакт поддерживается с председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституции, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.