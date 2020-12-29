«Давайте я переведу на русский язык всему этому МИДу, еще всем, которые там проедают громадные украинские деньги, но ни с кем не устанавливают связи. Кремль — это огромное государство Россия, находящееся с нами, у нас длинная граница с ними, с этим государством, с которым у нас переплетена экономика и все остальное, в нем президент и администрация получают информацию от Медведчука, который иногда приезжает в Москву, а от вас вообще ничего не слышал много-много месяцев», — сказал Рабинович.
По его словам, вместо контактов с соседними государствами МИД «летает куда-то на Запад».
«Они думают, (избранный президент США Джо) Байден пришел, сейчас он их сделает прямо президентами. Подождите, Байдену еще без вас дел хватает», — добавил депутат.
На днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин регулярно контактирует с представителями различных украинских партий и прекрасно осведомлен о том, что происходит на Украине. В частности, такой контакт поддерживается с председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституции, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.