Посольство США в Киеве обладает большей властью на Украине, чем суверенный президент страны Владимир Зеленский. Об этом 28 декабря заявил бывший мэр Харькова, экс-депутат Верховной Рады Михаил Добкин в интервью RT

Посольство Украины направило ноту МИД Польши из-за Крыма © CC0, Pixabay

«Потому как меняет взгляды наших политиков посольство США и не стесняется этого. То есть если им надо что-то продавить, они вызывают к себе министра, вызывают, я не оговорился, вызывают к себе украинского министра, дают ему указания, потом делают совместное коммюнике, потом делают фотографию: временная поверенная — женщина и министр», — пояснил он.

Добкин сравнил отношения киевской администрации и американской дипмиссии со временами Золотой Орды.

«И вот это главное подтверждение, что у него есть… помните… по истории в учебнике, когда русские князья ездили за ярлыком в Золотую Орду, в район современной Астрахани. Они приезжали, получали разрешение на правление… какой-то территорией и давали какие-то гарантии, обязательства, что они будут поддерживать политику тех людей, которые принимали решение о назначении… Так вот, то же самое происходит, просто из Астрахани все это переместилось в Киев, в Киеве находится Золотая Орда, называется она посольство США в Украине», — подчеркнул он.

Он напомнил, что дипведомством сейчас управляет временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин.

«Это как бы совсем не посол. И тем не менее, этот человек, эта женщина, из-за того, что она представляет интересы США, она имеет влияние и возможности гораздо больше, чем президент суверенного государства», — резюмировал Добкин.