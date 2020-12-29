Украинский президент Владимир Зеленский превратился в экс-лидера страны Петра Порошенко, он не выполнил своих обещаний. Об этом 28 декабря заявил бывший мэр Харькова, экс-депутат Верховной Рады Михаил Добкин в интервью RT

Царев: Порошенко и Зеленский продолжили демонтаж Украины © РИА Новости, Алексей Куденко

«Он превратился в Петра Алексеевича… Где тот Зеленский, за которого я голосовал? Верните мне его. Но я того Зеленского люблю, я того Зеленского хочу, за того Зеленского голосовал. Тот Зеленский, если бы он таким остался, сделал бы очень много полезного, правильного. Тот Зеленский обещал принести мир, тот Зеленский обещал сделать так, чтобы было чувство справедливости у людей, тот Зеленский сказал, что он приговор Порошенко», — напомнил Добкин.

Ранее социологическая служба центра Разумкова опубликовала результаты опроса, согласно которым 42% жителей Украины назвали Зеленского «разочарованием года». А по данным фонда «Демократические инициативы», почти треть украинцев вообще присвоили своему президенту звание «неудачник года».