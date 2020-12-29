Киев относится к Донбассу по-скотски, как к чужим людям. Об этом 28 декабря заявил бывший мэр Харькова, экс-депутат Верховной Рады Украины Михаил Добкин в интервью RT

Украинский эксперт сказал, захочет ли Киев взять Донбасс силой после Карабаха © president.gov.ua

По его словам, такое поведение вызывает вопрос.

«А вы за кого боретесь, вы кого хотите сюда вернуть — людей или территорию? Если территорию, то зачем вы говорите, что там есть какая-то война? Это не война, тогда это с вашей стороны, если вам нужна территория, это агрессия, только агрессора нужно поменять. Внутренняя агрессия Украины больше, чем та, которую хотят навесить России», — отметил Добкин.

Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором РФ называется «страной-агрессором». Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.