Новый коронавирус не закрепился в массовом сознании как «китайский вирус», несмотря на усилия США, подчеркнул Рэнкас.
При этом, по словам эксперта, в мире, где демократия является фикцией, китайский авторитаризм выглядит более честным.
«Китай выигрывает эту международную партию, становясь крупнейшим торговым партнером для других стран и целых регионов мира (не только в Азии и Океании, но также в Африке и даже в Южной Америке). Чем раньше та или иная страна и её экономика будут переориентированы на приоритет отношений с Китаем, тем лучше и выгоднее для её жителей», — рассказал Рэнкас.
Тем временем возможная переориентация Вашингтона на сдерживание России предоставит Китаю дополнительное время для укрепления преимущества, заключил эксперт.
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Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги и определяет ключевые события 2020 года, которые повлияют на мир в новом, 2021 году.