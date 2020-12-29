Китай удачнее всех справился с последствиями пандемии и может в будущем перенять у США роль всемирного душеприказчика и защитника интересов больших финансов. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал польский политический аналитик Конрад Рэнкас

Новый коронавирус не закрепился в массовом сознании как «китайский вирус», несмотря на усилия США, подчеркнул Рэнкас.

При этом, по словам эксперта, в мире, где демократия является фикцией, китайский авторитаризм выглядит более честным.

«Китай выигрывает эту международную партию, становясь крупнейшим торговым партнером для других стран и целых регионов мира (не только в Азии и Океании, но также в Африке и даже в Южной Америке). Чем раньше та или иная страна и её экономика будут переориентированы на приоритет отношений с Китаем, тем лучше и выгоднее для её жителей», — рассказал Рэнкас.

Не «Хуавей» устанавливать. Украина попала в новую зависимость от США © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

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