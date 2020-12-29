Украина после госпереворота устоялась в новых реалиях и четко обозначает внешнеполитические цели, а цели России на украинском направлении неясны. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал главный редактор издания «ПолитНавигатор» Сергей Степанов

Журналист отметил, что из школ и вузов Украины вышло уже «несколько выпусков молодых людей, обработанных антироссийской пропагандой».

Украина окончательно разорвала связь с русским миром — Кулеба © Facebook, Dmytro Kuleba

«А какие цели у России в отношении Украины? Консервация нынешнего состояния в надежде, что «само переварится», или «прозреют и вернутся»? Мне кажется, что это очень маловероятный сценарий — ему не даст реализоваться Запад», — подчеркнул Степанов.

По его мнению, примером в этом случае является Грузия — ее считали «выздоравливающей» от западного влияния, но погромы в Тбилиси под предлогом занятия кресла спикера депутатом Гавриловым развеяли все иллюзии.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

28 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью, что Украина «окончательно разорвала» связи с Русским миром.

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