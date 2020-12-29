Официальную статистику по коронавирусу в Белоруссии специально минимизируют. Об этом белорусский политолог Евгений Константинов сказал в интервью изданию Украина.ру

Белоруссия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

При этом в «войне вакцин» Белоруссии, по словам эксперта, занимает место всего лишь наблюдателя.

На сегодняшний день в республике зафиксировано 188,6 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 167,4 тысячи человек выздоровели, а 1,4 тысячи скончались.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.