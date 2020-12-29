«В официальную статистику по коронавирусу в Белоруссии верить не приходится… Из первых уст мне известно, что больницы завалены больными, подавляющее большинство врачей болеет или переболело коронавирусом. Очевидно, что и смертность существенно занижается», — подчеркнул он.
При этом в «войне вакцин» Белоруссии, по словам эксперта, занимает место всего лишь наблюдателя.
На сегодняшний день в республике зафиксировано 188,6 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 167,4 тысячи человек выздоровели, а 1,4 тысячи скончались.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.