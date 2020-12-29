«Мы стоим на пороге жесткой конфронтации с ЕС и США, новых санкций и мировой изоляции. Это неизбежно приведет к экономическому спаду и дальнейшему обнищанию», — подчеркнул политолог.
При этом он отметил, что продолжающаяся финансовая поддержка со стороны России не только не способствует укреплению ее имиджа в Белоруссии, но и ухудшает его, а каких-либо шагов со стороны белорусских властей по продвижению интеграции по-прежнему нет.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.