В 2020 году Белоруссия утратила практически все плоды многовекторной политики, проводившейся в прежние годы. Об этом белорусский политолог Евгений Константинов сказал в интервью изданию Украина.ру

2020-й — год уличных протестов: мировые тенденции, белорусская и украинская специфика © REUTERS, Leah Millis

При этом он отметил, что продолжающаяся финансовая поддержка со стороны России не только не способствует укреплению ее имиджа в Белоруссии, но и ухудшает его, а каких-либо шагов со стороны белорусских властей по продвижению интеграции по-прежнему нет.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.