Помимо энергоресурсов, действенным инструментом российской дипломатии стала вакцина «Спутник V». Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал польский политический аналитик Конрад Рэнкас

По словам Рэнкаса, сейчас можно говорить о новом явлении в политике — COVID-дипломатии.

«Подобно тому, как первый искусственный спутник Земли доказал всему миру превосходство советской космической промышленности и технологий, сегодня продукт российских врачей и ученых вызывает во многих странах Европы гораздо больше доверия, чем изобретение немецких и бельгийских капиталистов из Pfizer, извлечённое, как кролик из шляпы», — рассказал аналитик.

Минздрав одобрил «Спутник V» для вакцинации пожилых людей © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

При этом США сосредоточились в основном на внутренних проблемах, а Россия с первых недель пандемии проявила международную активность (в частности, в Италии) и теперь ведет широкую «вакцинную дипломатию», добавил Рэнкас.

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В списке стран, где стартовало производство российской вакцины от коронавируса, — Индия, Бразилия, Южная Корея, Китай, Казахстан. Вакцину отправили в Аргентину. Планируются поставки «Спутника V» в Сербию, Белоруссию и ДНР, присоединились к испытаниям препарата Узбекистан, Турция и Венгрия.