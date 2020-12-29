По его словам, в начале года Додон рассчитывал получить серьезную финансовую помощь извне, что позволило бы ему реализовать ряд инфраструктурных и социальных проектов, но этим планам помешал COVID-19.
«Поэтому отсутствие фондов, финансовых возможностей, конечно, скомпрометировало его политические устремления и не дало им развиться. Поэтому частично из-за этого он проиграл выборы. Можно сказать, что ему не повезло в 2020 году. Я думаю, что он будет вспоминать этот год если не с содроганием, то с определенной неудовлетворенностью», — отметил Чуря.
Четвертые президентские выборы в Молдавии состоялись 1 ноября. С результатом в 57% голосов победу во втором туре одержала Майя Санду.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.