Из-за начавшейся пандемии коронавируса экс-президент Молдавии Игорь Додон лишился ряда источников финансирования, что, в частности, сказалось на результатах президентских выборов. Об этом молдавский политолог Корнел Чуря сказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт рассказал, почему Додон проиграл выборы в Молдавии © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Поэтому отсутствие фондов, финансовых возможностей, конечно, скомпрометировало его политические устремления и не дало им развиться. Поэтому частично из-за этого он проиграл выборы. Можно сказать, что ему не повезло в 2020 году. Я думаю, что он будет вспоминать этот год если не с содроганием, то с определенной неудовлетворенностью», — отметил Чуря.

Четвертые президентские выборы в Молдавии состоялись 1 ноября. С результатом в 57% голосов победу во втором туре одержала Майя Санду.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.