По его словам, нынешние власти имеют поддержку только среди тех, кто ностальгирует по «сильной руке» и боится перемен.
«Я бы назвал этот год переломным… Год также вскрыл многие проблемы, накопившиеся в стране. Он выявил запрос на реформы и децентрализацию власти. Стало очевидным, что даже если протесты задавят, то к старому положению вещей возврата не будет», — подчеркнул политолог.
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Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.