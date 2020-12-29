В 2020 году стало очевидно, что у белорусской власти нет идеологической платформы и желания удовлетворить запрос на реформы. Об этом белорусский политолог Евгений Константинов сказал в интервью изданию Украина.ру

Идея конституционной реформы в Белоруссии не связана с протестами — Шпаковский © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Я бы назвал этот год переломным… Год также вскрыл многие проблемы, накопившиеся в стране. Он выявил запрос на реформы и децентрализацию власти. Стало очевидным, что даже если протесты задавят, то к старому положению вещей возврата не будет», — подчеркнул политолог.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.