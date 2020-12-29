Заявления президента Украины Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации являются попыткой уйти от ответственности за обещанные к реализации до конце 2020 года планы. Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов сказал в интервью изданию Украина.ру

Панина объяснила, зачем Зеленский заговорил о мобилизации и войне с Россией © president.gov.ua

По словам Корнилова, подобные заявления — это попытка хоть как-то рассказать населению, что дальше делать с планами Б, В, Г, Д и прочими, которые сам Зеленский обещал внедрить к концу этого года.

«Все же помнят его заявления о том, что после "нормандского формата" он отвел себе год, и если ничего не сдвинется с мертвой точки, то он приступит к плану Б. Его сейчас начали спрашивать об этом плане, а что отвечать, он не знает», — отметил политолог.

Девятого декабря 2019 года в Париже прошел саммит в «нормандском формате» с участием лидеров Германии, России, Украины и Франции. Одним из итогов переговоров стало решение провести обмен пленными в Донбассе по принципу «всех установленных на всех установленных» до 2020 года.

Кроме того, участники саммита обязались обеспечить полное и всестороннее прекращение огня до конца 2019 года, а также договорились поддержать соглашение в рамках контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины по трем дополнительным участкам разведения сил и средств в зоне конфликта к концу марта 2020 года.

В этом году очередной саммит не состоялся.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.