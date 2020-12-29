Украина активизировалась на донбасском фронте, и после смены администрации Белого дома ждет команды о плане дальнейших действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал обозреватель МИА «Россия сегодня», политолог Владимир Корнилов

Корнилов отметил, что в последнее время миссия ОБСЕ публикует тревожащие отчеты о том, что в Донбассе с места постоянной дислокации пропали десятки артиллерийских установок. По мнению политолога, это свидетельствует о том, что Украина «к чему-то готовится».

«Новое командование Украины может дать сигнал ничего не ждать, а идти сломя голову в наступление. Очень надеюсь, что у кого-то в Киеве хватит ума и здравого смысла, чтобы поберечь своих военных и не начинать новую авантюру», — заключил Корнилов.

Год после «нормандского саммита» в Париже: что ждет Донбасс © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский приходил как «президент мира», но это плохо уживается с рассказами о всеобщей мобилизации населения под ружье.

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