Корнилов отметил, что в последнее время миссия ОБСЕ публикует тревожащие отчеты о том, что в Донбассе с места постоянной дислокации пропали десятки артиллерийских установок. По мнению политолога, это свидетельствует о том, что Украина «к чему-то готовится».
«Новое командование Украины может дать сигнал ничего не ждать, а идти сломя голову в наступление. Очень надеюсь, что у кого-то в Киеве хватит ума и здравого смысла, чтобы поберечь своих военных и не начинать новую авантюру», — заключил Корнилов.
Также Корнилов напомнил, что Владимир Зеленский приходил как «президент мира», но это плохо уживается с рассказами о всеобщей мобилизации населения под ружье.
Полностью интервью можно прочитать здесь.