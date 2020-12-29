По словам Гожего, Зеленскому прежде всего мешает то, что он не является субъектом политики.
Правозащитник заявил, что на Украине и политики, и общественники, и СМИ лишь притворяются, говоря о том, что политика страны «такая или вот эдакая».
«Но на самом-то деле политика у нас совершенно другая, и очень важно, на мой взгляд, вскрывать это и доносить людям правду: да вовсе не Зеленский правит, он лишь является пособником правителей и должен будет за это ответить», — подчеркнул Гожый.
При этом в стране создана клановая система, состоящая из тех, кто в своё время захватил предприятия, из криминалитета и из оккупантов, добавил он.
А у Зеленского жизнь удалась, и он и не может, и не хочет ничего менять, предположил Гожый.
Полностью интервью можно прочитать здесь.