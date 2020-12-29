Президент Украины Владимир Зеленский не способен на реальные изменения в политике страны, поскольку ни он, ни депутаты в Верховной Раде ничего не решают. Об этом сказал в интервью Украина.ру правозащитник Андрей Гожый

По словам Гожего, Зеленскому прежде всего мешает то, что он не является субъектом политики.

Ахметов, Кернес и Зеленский. Обзор политических событий на Украине 18–24 декабря © скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3"

«Но на самом-то деле политика у нас совершенно другая, и очень важно, на мой взгляд, вскрывать это и доносить людям правду: да вовсе не Зеленский правит, он лишь является пособником правителей и должен будет за это ответить», — подчеркнул Гожый.

При этом в стране создана клановая система, состоящая из тех, кто в своё время захватил предприятия, из криминалитета и из оккупантов, добавил он.

А у Зеленского жизнь удалась, и он и не может, и не хочет ничего менять, предположил Гожый.

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