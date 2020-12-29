В 2020 году президентские выборы оказали наибольшее влияние на расстановку сил, политику и жизнь Молдавии. Об этом молдавский политолог Корнел Чуря сказал в интервью изданию Украина.ру

Тулянцев спрогнозировал досрочные парламентские выборы в Молдавии © Sputnik / Miroslav Rotar С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь. Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.