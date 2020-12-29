«Они ознаменовали возвращение в политику правых прозападных сил. И это наступление правых сил продолжается. Весь этот процесс, не просто выборы, вызвал отставку правительства, которое поддерживали левые пророссийские силы. И все движется к досрочным парламентским выборам, которые, возможно, наступят в 2021 году», — отметил эксперт.
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Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.