«Никогда еще выступления оппозиции не были столь яркими и многочисленными, не привлекали такое количество прежде не политизированных людей. Вопрос о трансфере власти был поставлен очень жёстко, режиму удалось удержаться только благодаря действиям силовиков, фактически получивших карт-бланш на любой беспредел», — отметил эксперт.
Он добавил, что протесты также повлияли на экономическую ситуацию в стране, в результате чего резко уменьшился объем золотовалютных резервов и произошла очередная девальвация белорусского рубля.
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Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.