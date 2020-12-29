Протесты против фальсификации президентских выборов, охватившие всю Белоруссию, на многие месяцы затмили даже ситуацию с коронавирусом и стали самым значимым событием в стране в 2020 году. Об этом белорусский политолог Евгений Константинов сказал в интервью изданию Украина.ру

Милиция Белоруссии приготовилась к акциям протеста в праздники © REUTERS, Stringer

Он добавил, что протесты также повлияли на экономическую ситуацию в стране, в результате чего резко уменьшился объем золотовалютных резервов и произошла очередная девальвация белорусского рубля.

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Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.