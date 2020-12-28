Единственная страна ОДКБ, которая пришла в Сирию вместе с Россией, — это Армения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по вопросам стран СНГ Андрей Суздальцев

Много шума и ничего. Как Белоруссия чувствует себя в международной изоляции © РИА Новости, Виктор Драчев | Перейти в фотобанк

«Лукашенко всегда воевал против России. Он не признавал ни Абхазию, ни Южную Осетию. Он не признает территориальную целостность, возвращение Крыма в состав России. Его не было в Сирии… Поддержки за эти 26 лет не было никакой. Вся пропаганда была против России, была поддержка ВСУ, Украины», — утверждает политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что Белоруссии нужно сохранить суверенитет для того, чтобы гражданам страны не пришлось воевать в Сирии и Ливии.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.