Много шума и ничего. Как Белоруссия чувствует себя в международной изоляции
Много шума и ничего. Как Белоруссия чувствует себя в международной изоляции
© РИА Новости, Виктор Драчев | Перейти в фотобанк
По его словам, армянская сторона прислала взвод, который занимался разминированием дорог.

«Лукашенко всегда воевал против России. Он не признавал ни Абхазию, ни Южную Осетию. Он не признает территориальную целостность, возвращение Крыма в состав России. Его не было в Сирии… Поддержки за эти 26 лет не было никакой. Вся пропаганда была против России, была поддержка ВСУ, Украины», — утверждает политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что Белоруссии нужно сохранить суверенитет для того, чтобы гражданам страны не пришлось воевать в Сирии и Ливии.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.

 