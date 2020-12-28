Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило досудебное расследование по делу фирмы «Оптимумспецдеталь», подозреваемым в хищении является Игорь Гладковский. Об этом сообщается на сайте бюро 28 декабря

«Завершено досудебное расследование по подозрению лица в получении 950 тысяч гривен неправомерной выгоды за влияние на принятие решения генеральным директором Государственной компании "Укрспецэкспорт". 28 декабря 2020 г. стороне защиты открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия лица квалифицированы по ч. 2 ст.369-2 УК Украины ("Злоупотребление влиянием")», — говорится на сайте НАБУ.

При этом в сообщении имя подозреваемого не называется.

По данным следствия, подозреваемый совместно с рядом лиц в 2015-2017 годах реализовал коррупционную схему и поставлял товары неизвестного происхождения предприятиям госконцерна «Укроборонпром» с использованием ООО «Оптимумспецдеталь» и других фирм, получая преференции при сделках в размере около 50% от общей суммы.

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Расследование указанных фактов проводилось с ноября 2019 года. Всего установлено восемь участников коррупционной схемы, реализованной при участии ООО «Оптимумспецдеталь». Из них два человека осуждены, трое — на скамье подсудимых. Еще трое остаются подозреваемыми.

В рамках расследования установлено, что за время действия схемы «Укроборонпрому» поставлено товаров на сумму около 165 млн грн, при этом в бюджет не поступило свыше 49 млн грн, из которых 25,77 — налог на добавленную стоимость, 23,57 — налог на прибыль.

О подозрении Гладковскому НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура сообщили 21 декабря 2020 года. Игорь Гладковский (Свинарчук) — сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО Украины Олега Гладковского.

По статье "Злоупотребление влиянием" Гладковскому грозит штраф от 750 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.