В январе «Нафтогаз» увеличит газовые тарифы для украинцев на 14% по сравнению с декабрем. Об этом сообщила «Страна» 27 декабря

Ряд газовых поставщиков объявили о повышении тарифов в январе 2021 года.

«Нафтогаз» поднял цены почти на гривну — до 7,22 гривен (около 19 рублей) за куб (с НДС, без учета стоимости распределения).

Областные подразделения компании «Энера» повысили стоимость голубого топлива почти на 1,6 гривны, до 8,82 гривны (22,91 рубля) за куб. Компания Мegawatt — до 7,05 гривны (18,32 рубля).

Газ и не только. Насколько вырастут платежки украинцев в 2021 году © Украина.ру/Стрингер

При этом доставка газа до потребителя в новом году также подорожает.

«То есть многие украинцы уже с нового года будут платить за газ больше 10-11 гривен (26-28 рублей) за куб. И не исключено, что в феврале ценник еще больше вырастет», — пояснили в издании.

Соответственно, коммунальщики смогут, воспользовавшись повышением тарифов на газ, накрутить цены за отопление и горячее водоснабжение.