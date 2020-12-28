Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предположил, что в Белоруссии мало что изменится даже после ухода с президентского поста Александра Лукашенко. Об этом он заявил в интервью немецкому журналу Internationale Politik

Кулеба заявил, что белорусской оппозиции предстоит сделать выбор: продолжать мирные протесты или радикализировать их. Он добавил, что Украина «заплатила высокую цену за независимость и демократию».

Ищенко объяснил, что в отношении России должны понять Белоруссия и Украина © Владимир Трефилов

«России удалось настолько глубоко проникнуть в белорусскую элиту, экономику, общество и политику, а также в аппарат безопасности и вооруженные силы страны, что кардинального изменения ситуации вряд ли можно ожидать, даже если Лукашенко в какой-то момент будет заменен другим лидером», — сказал Кулеба.

Кроме того, он заявил, что если Россия «получит полный контроль» над Белоруссией, это станет серьезной угрозой для Украины.

«Половина нашей страны окажется в военном окружении России… Другая проблема — что будет, если Россия захватит ключевые отрасли белорусской экономики, а именно оборонную промышленность. Если Москва получит полный контроль над этими отраслями, мы будем вынуждены искать другие варианты», — пояснил Кулеба.

Ранее Украина присоединилась к санкциям, введенным ЕС в отношении белорусских чиновников и компаний.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о созыве Всебелорусского народного собрания 11-12 февраля. Он предложил сделать его конституционным органом и передать ему некоторые обязанности главы государства.