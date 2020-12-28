Аваков неожиданно отреагировал на скандал с Саакашвили

Глава МВД Украины Арсен Аваков поддержал мнение своего давнего оппонента Михаила Саакашвили, который призвал президента Владимира Зеленского уволить замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Сергея Кривоноса. Соответствующий пост и лайк министра внутренних дел появился 27 декабря в Twitter журналиста Дмитрия Гордона

«Получит новое развитие» — Кость Бондаренко спрогнозировал, что будет дальше с конфликтом Авакова и Саакашвили © Facebook, Dmitry Raimov/Лекторий PolitPR | Facebook, Dmitry Raimov/Лекторий PolitPR | Перейти в фотобанк

Саакашвили призвал уволить Кривоноса, который, по его мнению, нарушает профессиональную этику и хочет представить Зеленского некомпетентным в военных вопросах.

Новость про реплику Саакашвили опубликовал у себя в Twitter Гордон, лайк под ней поставил в том числе и Арсен Аваков.

Вскоре после победы Евромайдана Аваков вошел в конфронтацию с Саакашвили, который занимал тогда пост главы Одесской облгосадминистрации. Последний обвинял главу украинского МВД в коррупции. Вскоре после этого Саакашвили ушел в отставку и покинул Украину. В этом году, перед назначением в Исполнительный совет реформ, бывший одесский губернатор подчеркивал, что не собирается снова конфликтовать с Аваковым, с которым он все равно не должен пересекаться по роду своей деятельности.