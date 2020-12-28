Аваков неожиданно отреагировал на скандал с Саакашвили

В настоящий момент Саакашвили занимает пост секретаря Исполнительного совета реформ Украины. В этой должности он уже отметился несколькими скандальными заявлениями, в частности, он предрекал крушение экономики страны. На этот раз недовольство экс-президента Грузии вызвал комментарий замсекретаря СНБО Кривоноса, который раскритиковал слова Зеленского о том, что в случае вторжения РФ Украина мобилизует всех мужчин и женщин. По мнению генерала, осуществить идею главы государства на практике не представляется возможным.
Саакашвили призвал уволить Кривоноса, который, по его мнению, нарушает профессиональную этику и хочет представить Зеленского некомпетентным в военных вопросах.
Новость про реплику Саакашвили опубликовал у себя в Twitter Гордон, лайк под ней поставил в том числе и Арсен Аваков.
Вскоре после победы Евромайдана Аваков вошел в конфронтацию с Саакашвили, который занимал тогда пост главы Одесской облгосадминистрации. Последний обвинял главу украинского МВД в коррупции. Вскоре после этого Саакашвили ушел в отставку и покинул Украину. В этом году, перед назначением в Исполнительный совет реформ, бывший одесский губернатор подчеркивал, что не собирается снова конфликтовать с Аваковым, с которым он все равно не должен пересекаться по роду своей деятельности.