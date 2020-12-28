Желание получить в качестве подарка здоровье (71,5%) значительно опередило стремление иметь мир на Украине (39,5%), а также понимание близких (22%). Стремление просто получить в подарок деньги (22%) практически сравнялось с хорошими отношениями в семье. Также возросло желание получить в новом году хорошую работу (18%).
14% родителей хотят в новом году увидеть успехи детей. Каждый десятый опрошенный (10,5%) мечтает о долгой жизни. Замыкают десятку самых желанных подарков интересные путешествия (8%), любовь (8%) и лекарства (вакцины) от коронавируса (5%).
Некоторые хотят, чтобы им подарили выигрыш в лотерею (3%).
Опрос проведен с 5 по 13 декабря среди 2004 респондентов во всех регионах Украины методом личного интервью face-to-face. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.