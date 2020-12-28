Украинцы назвали здоровье лучшим подарком к наступающему 2021 году. Об этом свидетельствуют опубликованные 28 декабря результаты соцопроса, проведенного совместно фондом «Демократические инициативы» и КМИС

С «шубой», но без телятины: украинский астролог рассказала о новогоднем столе — 2021 © flickr.com, Yukio Yoshino

14% родителей хотят в новом году увидеть успехи детей. Каждый десятый опрошенный (10,5%) мечтает о долгой жизни. Замыкают десятку самых желанных подарков интересные путешествия (8%), любовь (8%) и лекарства (вакцины) от коронавируса (5%).

Некоторые хотят, чтобы им подарили выигрыш в лотерею (3%).

Опрос проведен с 5 по 13 декабря среди 2004 респондентов во всех регионах Украины методом личного интервью face-to-face. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.