Глава ДНР Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру перечислил важные для Донецкой Народной Республики события уходящего года

По его словам, эти события влияют на вектор устремлений Донецкой Народной Республики.

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Кроме того, граждане Российской Федерации, проживающие в ДНР, могли принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

«Наши предприятия налаживают партнерские отношения с российским бизнесом. Есть уверенность, что в течение ближайших лет наша промышленность тем или иным способом впишется в мировые рынки», — подытожил глава ДНР.

Таким образом, несмотря ни на что, связи Донбасса и России становятся тесней, добавил он.

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