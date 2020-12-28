По его словам, эти события влияют на вектор устремлений Донецкой Народной Республики.
Во-первых, напомнил Пушилин, в апреле Госдума РФ отменила для жителей ДНР госпошлину при получении паспорта РФ.
Кроме того, граждане Российской Федерации, проживающие в ДНР, могли принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
«Наши предприятия налаживают партнерские отношения с российским бизнесом. Есть уверенность, что в течение ближайших лет наша промышленность тем или иным способом впишется в мировые рынки», — подытожил глава ДНР.
Таким образом, несмотря ни на что, связи Донбасса и России становятся тесней, добавил он.
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