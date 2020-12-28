Украинская актриса и травести-дива Монро вспомнила, как вела в Киеве новогодний корпоратив у специалистов в сфере информационных технологий и о необычном подарке, который этим сотрудникам сделала их компания. Соответствующий пост Монро написала в своем Instagram 27 декабря

Украинская певица вызвала у поклонников приступ тошноты © Алена Астровская/Инстаграм

«Смотрю, заходят девицы: платья стрейч, шпильки, губья. Сейчас таких — каждая вторая в Instagram, а тогда подобный фасон без вариантов — жрица любви за деньги. Как я потом узнала, для сотрудников компании (по желанию) фирма оплатила проституток и номера отеля до утра. Вот такой новогодний подарок», — вспомнила травести-дива.

«Ищу команду айтишников для воплощения научных фантазий!!!» — пошутила одна из ее подписчиц.

Ранее Травести-дива Монро раскритиковала украинских коммунальщиков за «ср*копад» на улицах Киева.

Дива Монро — телеведущая, актриса, певица, блогер, первая артистка Украины, открыто заявившая о себе как о трансгендерном представителе шоу-бизнеса. Настоящее имя — Александр Федяев.