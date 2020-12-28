По словам артистки, почти весь коллектив фирмы составляли мужчины, и каково же было ее удивление, когда после официальной части банкета в зал начали проходить девушки явно не после официальной части мероприятия, которую она провела, к сотрудникам фирмы приехали десятки девушек, явно не связанных с IT-сферой.
«Смотрю, заходят девицы: платья стрейч, шпильки, губья. Сейчас таких — каждая вторая в Instagram, а тогда подобный фасон без вариантов — жрица любви за деньги. Как я потом узнала, для сотрудников компании (по желанию) фирма оплатила проституток и номера отеля до утра. Вот такой новогодний подарок», — вспомнила травести-дива.
«Ищу команду айтишников для воплощения научных фантазий!!!» — пошутила одна из ее подписчиц.
Ранее Травести-дива Монро раскритиковала украинских коммунальщиков за «ср*копад» на улицах Киева.
Дива Монро — телеведущая, актриса, певица, блогер, первая артистка Украины, открыто заявившая о себе как о трансгендерном представителе шоу-бизнеса. Настоящее имя — Александр Федяев.