За ноябрь 2020 года госдолг Украины вырос на 1,3% — до 2,398 триллиона гривен, а в долларовом эквиваленте — на 1,2%, до 84,24 миллиарда. Об этом на днях сообщили на сайте Министерства финансов Украины

Госдолг Украины за месяц вырос еще на миллиард долларов © goodfon.ru составлял 1,204 трлн гривен, или 42,29 млрд долларов. Государственный внутренний долг составлял 905,10 млрд гривен, или 31,79 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 289,19 млрд гривен, или 10,16 млрд долларов, в том числе: гарантированный государством внешний долг — 259,93 млрд гривен, или 9,13 млрд долларов; гарантированный государством внутренний долг — 29,26 млрд гривен, или 1,03 млрд долларов. На начало текущего года отношение государственного и гарантированного государством долга к ВВП составило 50%. По состоянию на 23 декабря 2020 года с начала 2020 года на погашение госдолга Украина потратила 357,4 млрд гривен (12,6 млрд долларов). Как заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, на Украине каждая седьмая гривна доходов госбюджета идет на обслуживание долга.