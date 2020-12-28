Там говорится, что азербайджанская сторона «продолжает распространять дезинформацию о якобы нападении накануне армянской вооруженной группировки на подразделение азербайджанской армии».
«Подтверждаем то, о чем объявили несколько часов назад: вчера весь день и сегодня по состоянию на данный момент ни одно подразделение Армии обороны Арцаха (самоназвание Карабаха — ред.), ни один военнослужащий не принимали участия в каких-либо операциях, не было зарегистрировано никаких инцидентов, с армянской стороны не было произведено ни одного выстрела», — говорится в заявлении ведомства.
В Минобороны Карабаха заявили, что «Армия обороны Арцаха продолжает строго соблюдать режим перемирия».
Ранее Минобороны Азербайджана заявило о нападении армянской вооруженной группировки на азербайджанские позиции в Карабахе, по данным военного ведомства, есть погибший и раненый.