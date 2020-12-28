Англичане хотели бы сосредоточиться на своих делах и решать свои проблемы, но вопрос в том, позволят ли им это. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал польский политический аналитик Конрад Рэнкас

Аналитик рассказал, что после Brexit с 1 января 2021 года в Великобритании появятся внутренние границы, фактически отделяющие Северную Ирландию (таможенная граница) и Гибралтар (огороженный Шенгенской зоной) от остальных частей Соединенного Королевства.

«В английском обществе растёт готовность дать согласие на то, чтобы меньшие нации, составляющие Великобританию, «пошли своим путём», а также усиливаются регионализация, децентрализация и центробежные тенденции», — пояснил Рэнкас.

Brexit: Евросоюз потеряет Великобританию, но может получить Северную Ирландию © AFP, Justin TALLIS

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Издание Украина.ру подводит итоги 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее государств в 2021 году.