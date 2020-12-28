Аналитик рассказал, что после Brexit с 1 января 2021 года в Великобритании появятся внутренние границы, фактически отделяющие Северную Ирландию (таможенная граница) и Гибралтар (огороженный Шенгенской зоной) от остальных частей Соединенного Королевства.
«В английском обществе растёт готовность дать согласие на то, чтобы меньшие нации, составляющие Великобританию, «пошли своим путём», а также усиливаются регионализация, децентрализация и центробежные тенденции», — пояснил Рэнкас.
Эксперт добавил, что у населения страны вновь появилось желание быть «нормальным государством и нацией, а не только носителем воли международного капитала», но оно всё ещё подавляется элитой.
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Издание Украина.ру подводит итоги 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее государств в 2021 году.