Представители Украинской православной церкви считают возможный визит патриарха Варфоломея на Украину по приглашению президента Владимира Зеленского опасным. Об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в интервью Vesti.ua 28 декабря

«В частности, это продиктовано соображениями сохранения общественной стабильности и мира. Ни для кого не является секретом, что импульсом для массового захвата храмов УПЦ стало решение главы Фанара вмешаться в украинские церковные дела. Тем самым патриарх Варфоломей де-факто несет личную ответственность за рейдерство, насилие и другие противоправные действия, которые осуществляли и осуществляют сторонники "ПЦУ" в отношении верующих УПЦ», — заявил митрополит.

Церковь Андрея... для Варфоломея: Киев угождает Фанару © пресс-служба президента Украины

По словам митрополита Антония, в таком случае сторонники «ПЦУ» и их лоббисты в структурах власти могут решить, что данный приезд является сигналом поддержки со стороны официального Киева курса Фанара в отношении церковной сферы Украины.

В октябре, во время визита в Турцию, Владимир Зеленский провел встречу с константинопольским патриархом Варфоломеем и пригласил его приехать на Украину.