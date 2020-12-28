Украинская певица София Ротару считает, что ее внучке, 19-летней Соне Евдокименко, еще рано выходить замуж, несмотря на то, что партия подходящая для этого есть. Об этом исполнительница заявила в интервью программе «Світське життя» 27 декабря

Певица рассказала, что знакома с избранником внучки, однако считает, что торопиться замуж ей не нужно, прежде стоит закончить учебу. Однако Ротару подчеркнула, что это ее пожелание, а решение будет принимать сама Соня, которая уже достаточно взрослая, чтобы определиться, чего она хочет.

Энергетическая спираль: Галкин показал необычный памятник © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк София Евдокименко окончила киевскую школу, сейчас живет и учится в США. Девушка выбрала карьеру модели.

Встречается 19-летняя девушка с предпринимателем, вице-президентом по маркетингу компании Readdle Денисом Ждановым. Известно, что бизнесмен входит в «топ-30 предпринимателей Европы в сфере технологий» по версии Forbes.

Ранее мы писали, что Ротару указала Киркорову на большую ошибку в воспитании детей.