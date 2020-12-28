В Санкт-Петербурге народную артистку СССР Алису Фрейндлих госпитализировали в Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Соколова ФМБА. Об этом РИА Новости сообщили в медцентре 28 декабря

О госпитализации 86-летней актрисы рассказала представитель медицинского учреждения.

Сообщается, что у Фрейндлих диагностировали заражение коронавирусной инфекцией.

Президент Абхазии заразился COVID-19 © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что Фрейндлих попала в больницу еще 25 декабря. Также в СМИ появилась информация о том, что у Френдлих поражено 80% легких, но в городском комитете по культуре опровергли эти сведения.

Ранее сообщалось, что COVID-19 переболел актер Александр Збруев.