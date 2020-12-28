О госпитализации 86-летней актрисы рассказала представитель медицинского учреждения.
Сообщается, что у Фрейндлих диагностировали заражение коронавирусной инфекцией.
По данным пресс-службы Большого драматического театра имени Товстоногова, актриса находится в реанимационной палате, ее состояние стабильное.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что Фрейндлих попала в больницу еще 25 декабря. Также в СМИ появилась информация о том, что у Френдлих поражено 80% легких, но в городском комитете по культуре опровергли эти сведения.
Ранее сообщалось, что COVID-19 переболел актер Александр Збруев.