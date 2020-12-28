Высший антикоррупционный суд Украины перенес рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения замглавы Офиса президента Олегу Татарову на 30 декабря. Об этом 28 декабря сообщил Klymenko Time в Telegram

Отмечается, что причиной перенесения является неявка прокуроров.

«Факир был пьян, и фокус не удался. Словом, Офис генпрокурора будет затягивать вопрос и сводить весь кейс на нет, сбивая его на взлете», — говорится в сообщении.

Зеленский рассказал, что есть у Татарова в отличие от других чиновников © пресс-служба президента Украины

Татаров подозревается в причастности к фальсификации экспертизы по делу о завладении имуществом Нацгвардии, фигурантом которого является экс-депутат Рады Максим Микитась. Осенью 2019 года НАБУ и САП сообщили Микитасю о подозрении в организации завладения свыше 81 млн грн (около 180 млн рублей) госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии. По версии следствия, экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с рядом чиновников, организовал коррупционную схему по завладению недвижимостью Нацгвардии.

Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ просят суд избрать меру пресечения для Татарова в виде ареста с возможностью внесения залога.