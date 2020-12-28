На видео девушки улеглись во время урока на парту и курили «айкос» по очереди.
Нерадивые школьницы пускали клубы дыма, а одноклассники сняли это на видео и выложили затем запись в сети.
При этом учительница вела урок «Искусство» и рассказывала о фонтане Игоря Стравинского на площади у Центра Жоржа Помпиду в Париже. Примечательно, что она не заметила или не обратила внимания на поведение учениц.
«Ужас», «Быдло», «Вангую — девчат ждет «блестящее» будущее», «А если учитель сделает замечание, то выговор гарантирован или увольнение, вот они, эти сцыкухи, и пользуются тем, что учитель молчит, потому что у учителя руки связаны», «В этой истории в первую очередь не прав только учитель. Нужно было для начала вызвать директора в класс», «У учительницы нос заложило? Пропало обоняние?» — отреагировали в комментариях пользователи сети.
Также в комментариях отметили, что «айкосы» не продают несовершеннолетним, и предложили разбираться в ситуации с участием родителей школьниц и полиции.