В одной из школ Ровно ученицы решили затянуться «айкосом» прямо на уроке. Видео на днях опубликовали в Facebook-группе «Телеканал Ровно-1»

На видео девушки улеглись во время урока на парту и курили «айкос» по очереди.

Нерадивые школьницы пускали клубы дыма, а одноклассники сняли это на видео и выложили затем запись в сети.

Айкосы не скурил: Зеленский встретился с фигуранткой сексистского скандала © niklife.com.ua Игоря Стравинского на площади у Центра Жоржа Помпиду в Париже. Примечательно, что она не заметила или не обратила внимания на поведение учениц.

«Ужас», «Быдло», «Вангую — девчат ждет «блестящее» будущее», «А если учитель сделает замечание, то выговор гарантирован или увольнение, вот они, эти сцыкухи, и пользуются тем, что учитель молчит, потому что у учителя руки связаны», «В этой истории в первую очередь не прав только учитель. Нужно было для начала вызвать директора в класс», «У учительницы нос заложило? Пропало обоняние?» — отреагировали в комментариях пользователи сети.

Также в комментариях отметили, что «айкосы» не продают несовершеннолетним, и предложили разбираться в ситуации с участием родителей школьниц и полиции.