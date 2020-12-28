Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что переговоры в нормандском формате в Минске - далеко не лёгкие и очень утомительные. Об этом 28 декабря он заявил в интервью немецкому журналу Internationale politik

«Нет сомнений в том, что переговоры в нормандском формате с Украиной, Россией, Германией и Францией, а также в Трехсторонней контактной группе Украины, России и ОБСЕ далеко не легкие и очень утомительные. Но мы открыты для творческих решений и будем настаивать на конкретных шагах, которые будут способствовать мирному процессу», — заявил он.

Минские переговоры по Донбассу: итоги года © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума в 2014 году. Украина считает Крым своей территорией и надеется «вернуть» полуостров.

Ранее глава делегации Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук заявил, что Украина подготовила «План совместных шагов», который содержит предложение о полном прекращении конфликта в Донбассе, который продолжается уже седьмой год.