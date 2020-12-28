«Нет сомнений в том, что переговоры в нормандском формате с Украиной, Россией, Германией и Францией, а также в Трехсторонней контактной группе Украины, России и ОБСЕ далеко не легкие и очень утомительные. Но мы открыты для творческих решений и будем настаивать на конкретных шагах, которые будут способствовать мирному процессу», — заявил он.
При этом Кулеба заявил, что Киев никогда не отступится от Крыма и Донбасса и продолжит свой путь в ЕС, поскольку, по его словам, Украина «окончательно разорвала связь с русским миром».
Крым вошел в состав РФ по итогам референдума в 2014 году. Украина считает Крым своей территорией и надеется «вернуть» полуостров.
Ранее глава делегации Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук заявил, что Украина подготовила «План совместных шагов», который содержит предложение о полном прекращении конфликта в Донбассе, который продолжается уже седьмой год.