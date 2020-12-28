Окончательный уход Великобритании из всех структур Европейского союза мог бы усилить ЕС. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал польский политический аналитик Конрад Рэнкас

Рэнкас напомнил, что еще президент Франции Шарль де Голль, сторонник континентального сотрудничества, противился присоединению Великобритании к Европейскому экономическому сообществу.

«Великобритания была и остается для Европы внешним, чужим органом, будь то в роли "сухопутного авианосца" Соединенных Штатов или как один из крупнейших центров международных финансов», — заявил аналитик.

«Запасайтесь едой и туалетной бумагой»: грядет жесткий Brexit © РИА Новости, Алекс Макнотон | Перейти в фотобанк

Однако Лондон старается провести «Brexit без последствий Brexit», и бюрократы ЕС сохраняют сеть взаимосвязей с Великобританией, так что по сути мало что изменится, пояснил Рэнкас.

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Великобритания стала членом Европейского экономического сообщества (с ноября 1993 года — Европейский союз) с 1 января 1973 года.

У Соединенного Королевства неоднократно возникали разногласия с партнерами по Евросоюзу. На референдуме в 2016 году 52% британцев проголосовали за прекращение членства Великобритании в ЕС.