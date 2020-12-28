В Ереване протестующие забросали яйцами машину депутата у входа в парламент страны, передает 28 декабря Sputnik

С14 забросали яйцами сторонников Шария © скриншот видео НАШ Андраника Кочаряна. Митингующие назвали его предателем.

Перед зданием Национального собрания проходит акция под лозунгом «Армения без Никола». Собравшиеся требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Они кричат «Позор!» заходящим в парламент депутатам.

Массовые акции с требованием отставки Пашиняна продолжаются в Армении с начала ноября. Оппозиция обвиняет премьера в предательстве из-за подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе. По условиям документа армянская сторона потеряла часть территорий, которые были переданы под контроль Баку.

Сам армянский премьер заявил, что чист перед народом. 25 декабря он объявил о готовности уйти в отставку «по решению народа».